Ege Denizi’nde deprem

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(İHA)