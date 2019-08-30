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Ege Denizi’nde deprem
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Asayiş 30.08.2019, 18:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.38’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.(İHA)
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