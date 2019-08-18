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Eğlence merkezindeki kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
Antalya’nın Kemer ilçesindeki ünlü diskolar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 1’i çöplükte 3 silah ele geçirirken çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.
Asayiş 18.08.2019, 14:51
Antalya’nın Kemer ilçesindeki ünlü diskolar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 1’i çöplükte 3 silah ele geçirirken çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.
Olay yerinde 40’ın üzerinde kovan, biri çöplüğe atılmış 3 adet tabanca ele geçirilirken olay yeri inceleme ekibinin gelmesinden önce tespit edilen boş mermi kovanları çevrede bulunan boş meşrubat şişeleriyle işaretlendi. Polis olayla ilgili olarak Y.K., F.Ş., H.A., E.C., Z.Ş., B.C., H.K., B.C.’yi gözaltına aldı. Olaya karışan kişilerin kullandığı otomobillerde inceleme yapılarak emniyet müdürlüğü parkına çektirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Hanım Türk /İHA)
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