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Ekmek yapmak isteyen kadınlar tandırlığı küle çeviriyordu
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kadınlar ekmek yaparken alevlerin çatıya sıçraması sonucunda tandırlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Asayiş 22.09.2019, 16:41
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan tandırlıkta kadınların ekmek yapmak için yaktığı ateş çatıya sıçradı. Kısa süre sonra tüm çatıyı saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek iççin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tandırlıkta maddi hasar oluştu.(İHA)
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