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Elazığ'da sahte para operasyonu
Operasyonda 32 adet sahte banknot ele geçirildi.
Asayiş 19.09.2019, 13:53 19.09.2019, 14:32
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 32 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine esnafa alışveriş karşılığında sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı iki ayrı otomobili takibi alan ekipler, Elazığ-Bingöl kara yolunda durdurdukları araçlardaki 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 32 adet 50 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alının zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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