Son Dakika
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Asayiş 03.08.2019, 08:58 03.08.2019, 10:13
Elazığ’da orman yangını

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın, ilçeye bağlı Yalınbaş köyü sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve arazözler sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Şemsettin Aydoğdu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#elazığ #orman yangini #yangın haberleri #yangın #ormanlık alan #Karakoçan ilçesi #Elazığda orman yangını
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:01
Güneş 05:41
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:08
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@