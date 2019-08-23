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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu, HDP’nin İl Eş Başkanı tutuklandı
Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP’nin Elazığ il eş başkanı S.Ç. tutuklandı.
Asayiş 23.08.2019, 11:38
Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP’nin Elazığ il eş başkanı S.Ç. tutuklandı.
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.(İHA)
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