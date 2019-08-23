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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu, HDP’nin İl Eş Başkanı tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP’nin Elazığ il eş başkanı S.Ç. tutuklandı.

Asayiş 23.08.2019, 11:38
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu, HDP’nin İl Eş Başkanı tutuklandı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP’nin Elazığ il eş başkanı S.Ç. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sözde HDP Elazığ İl Eş Başkanı S.Ç. ile HDP eski il başkanı T.Ç’nin eşi A.Ç’nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerin alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden HDP’nin Eş Başkanı S.Ç. tutuklandı, diğer 5 şüpheliden 3’ü adli kontrolle,2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

(İHA)
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