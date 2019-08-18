Son Dakika
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
Beşiktaş kötü başladı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu - 18 Ağustos İstanbul Hava Durumu Ne Olacak?
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 18.08.2019, 20:32
Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır’ı bağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AAG 068 plakalı otomobil sürücüsü, B.D. idaresindeki 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı. Olay yerine UMKE, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:50
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Denizlispor 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Çaykur Rizespor 1 3
5. Ankaragücü 0 0
6. Antalyaspor 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Trabzonspor 0 0
14. Malatyaspor 0 0
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Galatasaray 1 0
18. Beşiktaş 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Adana Demirspor 1 3
3. Menemen Belediyespor 1 3
4. Osmanlıspor 1 3
5. Adanaspor 0 0
6. Akhisar Bld.Spor 0 0
7. Altay 0 0
8. Altınordu 0 0
9. Erzurum BB 0 0
10. Hatayspor 0 0
11. Keçiörengücü 0 0
12. Ümraniye 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Boluspor 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Everton 2 4
8. M. United 1 3
9. Burnley 2 3
10. Norwich City 2 3
11. Sheffield United 1 1
12. Crystal Palace 1 1
13. Leicester City 1 1
14. Wolverhampton 1 1
15. West Ham 2 1
16. Aston Villa 2 0
17. Newcastle 2 0
18. Southampton 2 0
19. Chelsea 1 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Mallorca 1 3
3. Athletic Bilbao 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Granada 1 1
6. Villarreal 1 1
7. Real Sociedad 1 1
8. Valencia 1 1
9. Atlético Madrid 0 0
10. Deportivo Alaves 0 0
11. Espanyol 0 0
12. Getafe 0 0
13. Levante 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Eibar 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Celta de Vigo 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@