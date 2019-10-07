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Elbistan ve Göksun’daki silahlı saldırılara karışan 1 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olaylarına karışan 1 kişi yakalanırken, diğer zanlılar aranıyor.
Asayiş 07.10.2019, 21:55
Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Göksun ilçelerinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olaylarına karışan 1 kişi yakalanırken, diğer zanlılar aranıyor.
Yaşanan silahlı saldırılar sonrası Kahramanmaraş polisi kentin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim yaptı. Kente giren araçlar tek tek kontrol edilerek, şüpheliler arandı. Silahlı saldırıya karıştığı belirlenen İ.K. isimli şahıs yakalanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(İHA)
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