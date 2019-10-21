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Emine Bulut'un katilinin cezası belli oldu

Kırıkkale’de, eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı.

Asayiş 21.10.2019, 12:49 21.10.2019, 13:47
Emine Bulut'un katilinin cezası belli oldu

Kırıkkale’de, eski eşi Emine Bulut’u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren Fedai Varan hakkında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlıya müebbet hapis cezası verilmesinin ardından duruşma salonunda kavga çıktı. Polis ekipleri duruşma salonunu boşalttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#fedai varan #ceza #katil #Emine Bulut
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