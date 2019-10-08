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Emine Bulut’un katil zanlısı yarın hakim karşısına çıkıyor

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan yarın hakim karşısına çıkıyor.

Asayiş 08.10.2019, 15:27 08.10.2019, 15:43
Emine Bulut’un katil zanlısı yarın hakim karşısına çıkıyor
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Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan yarın hakim karşısına çıkıyor.

18 Ağustos 2019 tarihinde 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut’u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan (43) hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince aynı gün içerisinde kabul edildi.

İddianamede, 18 Ağustos 2019 tarihli otopsi raporunda, maktulun ölüm sebebinin kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar ve iç organ harabiyetinden gelişen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde, maktulun eski eşi olduğunu, müşterek çocuklarının bulunduğunu, eşinin ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, maktulun kardeşlerinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ancak şimdiye kadar şikayetçi olmadığını belirttiği ifade edildi.

Tanık beyanlarına göre, "Şüphelinin iddia ettiği gibi maktulun şüpheliye yönelik herhangi bir hakaretinin bulunmadığı, şüphelinin eylemini haksız tahrik altında işlemiş gibi göstermek amacıyla bu şekilde beyanda bulunduğu, bu sebeple şüphelinin bu yöndeki savunmalarına itibar edilmemesi, şüpheli ile maktulun bir kafeden ayrıldıktan sonra şüphelinin maktulu bir süre takip ettiği, ardından takibi bıraktığı, bu esnada maktul WhatsApp uygulaması üzerinden "Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil, ne olacaksa olsun gider yatarım" diye mesaj attığı vurgulandı.

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen Fedai Varan 9 Ekim Perşembe günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen Fedai Varan 9 Ekim Perşembe günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Emine Bulut #asayiş #kırıkkale
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