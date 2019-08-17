Son Dakika
Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı

Eminönü alt geçidinde bulunan iş yerlerini su bastı

Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle Eminönü’nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı. Bel boyuna kadar çıkan sel suları nedeniyle iş yerlerindeki malzemeler suda yüzdü.

Asayiş 17.08.2019, 15:27
Eminönü alt geçidinde bulunan iş yerlerini su bastı
banner63

Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle Eminönü’nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı. Bel boyuna kadar çıkan sel suları nedeniyle iş yerlerindeki malzemeler suda yüzdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Öğle saatlerinden sonra aniden bastıran yağış nedeniyle Eminönü’nde alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşı içerisinde bulunan vatandaşlar suların dolmaya başlamasıyla birlikte alt geçidi boşaltırken esnaflar ise kepenk kapattı. Yaklaşık bel boyuna kadar çıkan yağmur suları nedeniyle iş yerleri sular altında kalırken malzemeler ise suda yüzdü. Bazı çarşı çalışanları ise elbiseleriyle birlikte suya girerek ürünleri kurtarmaya çalıştı.

Öte yandan ekipler ise suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

(Oğuzcan Yazar/İHA)
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
İmsak 04:21
Güneş 05:55
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:51
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Gazişehir Gaziantep 0 0
8. Gençlerbirliği 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Galatasaray 1 0
Takımlar O P
1. Menemen Belediyespor 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Altınordu 0 0
7. Erzurum BB 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Fatih Karagümrük 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Osmanlıspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Giresunspor 1 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 1 3
2. Atlético Madrid 0 0
3. Celta de Vigo 0 0
4. Deportivo Alaves 0 0
5. Eibar 0 0
6. Espanyol 0 0
7. Getafe 0 0
8. Granada 0 0
9. Leganés 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Barcelona 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@