Son Dakika
Eminönü alt geçidinde bulunan iş yerlerini su bastı
Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle Eminönü’nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı. Bel boyuna kadar çıkan sel suları nedeniyle iş yerlerindeki malzemeler suda yüzdü.
Asayiş 17.08.2019, 15:27
Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle Eminönü’nde bulunan alt geçitteki çarşıyı su bastı. Bel boyuna kadar çıkan sel suları nedeniyle iş yerlerindeki malzemeler suda yüzdü.
Öte yandan ekipler ise suyun boşaltılması için çalışma başlattı.(Oğuzcan Yazar/İHA)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
|İmsak
|04:21
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|8. Gençlerbirliği
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Galatasaray
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Menemen Belediyespor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Altınordu
|0
|0
|7. Erzurum BB
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Fatih Karagümrük
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Osmanlıspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Giresunspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|1
|3
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Celta de Vigo
|0
|0
|4. Deportivo Alaves
|0
|0
|5. Eibar
|0
|0
|6. Espanyol
|0
|0
|7. Getafe
|0
|0
|8. Granada
|0
|0
|9. Leganés
|0
|0
|10. Levante
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Real Betis
|0
|0
|14. Real Madrid
|0
|0
|15. Real Sociedad
|0
|0
|16. Real Valladolid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Valencia
|0
|0
|19. Villarreal
|0
|0
|20. Barcelona
|1
|0