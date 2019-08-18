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Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı.

Asayiş 18.08.2019, 09:59 18.08.2019, 10:32
Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen iş yeri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışmalarına başladı.

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sular altında kalan Eminönü alt geçidindeki su sabah saatlerinde tamamen çekildi. Suyun ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından dükkan sahipleri erken saatlerinden itibaren iş yerlerine geldi.

Eminönü alt geçit temizleniyor

Bazı esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalışarak, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Suyun çekilmesinin ardından çekilen görüntülerde dükkanlardaki neredeyse tüm malların kullanılmaz hale geldiği, yerlere savrulduğu, çamur içinde olduğu görüldü. Öte yandan, alt geçitte temizlik görevlilerinin temizleme çalışmaları sürüyor. (İHA)

Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı haber fotoğrafları

Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

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