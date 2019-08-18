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Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı.
Asayiş 18.08.2019, 09:59 18.08.2019, 10:32
Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
Eminönü alt geçidinde suyun çekilmesinin ardından hasar gün yüzüne çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen iş yeri sahipleri dükkanlarını temizleme çalışmalarına başladı.
İstanbul’da dün etkili olan şiddetli yağışın ardından sular altında kalan Eminönü alt geçidindeki su sabah saatlerinde tamamen çekildi. Suyun ekipler tarafından tahliye edilmesinin ardından dükkan sahipleri erken saatlerinden itibaren iş yerlerine geldi.
Eminönü alt geçit temizleniyor
Eminönü alt geçitteki hasar suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı haber fotoğrafları
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