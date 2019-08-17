Eminönü’ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor

İstanbul’da sağanak yağışın ardından su ile dolan Eminönü alt geçidinin tahliye ve temizlenme çalışmalarına başlandı.

İstanbul’da birçok ilçede etkili olan sağanak yağışın kısmen durmasının ardından temizleme ve yağmur sularını tahliye etme çalışmaları başladı. Yağış nedeniyle su dolan Eminönü’ndeki alt geçitte de belediye çalışanlarının tıkanan kanalizasyon giderlerini açmaya çalıştığı gözlemlendi.

Yağmur suyu ile dolan alt geçitte ekiplerin temizleme çalışması devam ediyor.

(Oğuzcan Yazar/İHA)