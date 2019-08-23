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Enez’de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne’nin Enez ilçesinde bir lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 23.08.2019, 10:43 23.08.2019, 11:11
Edirne’nin Enez ilçesinde bir lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne’nin Enez ilçesinde bir lastik bot ile sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, 21 Ağustos günü saat 17.45 sularında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edildi. Meriç Nehri açıklarında durdurulan botta, yabancı uyruklu 25 erkek, 8 kadın ve 7 çocuk olmak üzere 40 düzensiz göçmen yakalandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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