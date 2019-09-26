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Engelli ayakkabı boyacısı 30 yıllık birikimini kaybetti

Avcılar’da yaşayan 56 yaşındaki yüzde 63 engelli Fikret Taşkıran, ayakkabı boyacılığı yaparak 30 yılda biriktirdiği yaklaşık 9 bin doların içinde olduğu çantayı Esenyurt’ta yolda düşürdü.

Asayiş 26.09.2019, 09:29
Engelli ayakkabı boyacısı 30 yıllık birikimini kaybetti
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Avcılar’da yaşayan 56 yaşındaki yüzde 63 engelli Fikret Taşkıran, ayakkabı boyacılığı yaparak 30 yılda biriktirdiği yaklaşık 9 bin doların içinde olduğu çantayı Esenyurt’ta yolda düşürdü.

Parasını memleketi Kars’a kesin dönüş yapmak için biriktirdiğini söyleyen Taşkıran, “Çaresiz kaldım, parayı bulanların dürüst bir insan ise bana geri getirmesi lazım. O benim helal emeğim. Hiçbir şeyim yok, param kalmadı" dedi.

30 yıl önce Avcılar’da Firüzköy Mahallesi’ne yerleşen yüzde 63 engelli 56 yaşındaki Fikret Taşkıran son olarak Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde ayakkabı boyacılığı yaptı. Taşkıran çalışarak 30 yıl boyunca 8 bin 700 dolar para biriktirdi. Taşkıran, biriktirdiği parası ile memleketi olan Kars’a kesin dönüş yapmak istedi. Kimsesi olmayan 56 yaşındaki Taşkıran, parasının içinde olduğu bel çantası ile birlikte Avcılar Firüzköy Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinden yürüyerek kuyumcuya emanete bırakmak istedi. Yolda çantasını düşüren Taşkıran olayla ilgili polise başvurdu. Kapı kapı güvenlik kamerası arayan Taşkıran, çantasını düşürdüğü tahmin ettiği yerlerde güvenlik kamerası bakıyor.

"O BENİM HELAL EMEĞİM. HİÇBİR ŞEYİM YOK, PARAM KALMADI"

Olay anını anlatan Taşkıran, "Benzin istasyonunu geçtikten sonra elimi belime attım ki çantam yok. 8 bin 700 dolar para vardı çantanın içinde. Ben memlekete gidecektim oraya da gidemeyince tekrar emanet olarak o parayı bir kuyumcuya götürüp bırakacaktım. Ben boyacılık yapıyordum. Karakola başvurdum. Esenyurt karakoluna. Kamera kayıtlarını inceleyeceklerini söylediler. Kesin bir şey demediler. Çaresiz kaldım, parayı bulanların dürüst bir insan ise bana geri getirmesi lazım. O benim helal emeğim. Hiçbir şeyim yok, param kalmadı" dedi.

SOKAKTA YÜRÜDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Taşkıran’ın olay günü evinin bulunduğu sokaktan yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fikret Taşkıran’ın belindeki çantası ile sokaktan yürüdüğü ve sonrasında ise yolun karşısına geçmek için Firüzköy Bulvarı’nın kenarına çıktığı görülüyor.

(Murat Delice/İHA)
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