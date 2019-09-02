Son Dakika
3 yaşındaki çocuk traktörle dereye uçtu
İzmir’de oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 ağır yaralı
AK Parti MYK’dan 4 isim için ihraç istemi
160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Erdek’teki orman yangını söndürüldü
"Çocuğun dokunulmazlığı dini, ahlaki ve hukuki anlamda kırmızı çizgimizdir”
Sivas Kongresi’nin 100. yılında Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı
Taşıdığı camlar üzerine devrilince ağır yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten güvenli bölge açıklaması
Volkan Demirel jübile yapacak

Erdek’teki orman yangını söndürüldü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Asayiş 02.09.2019, 21:31
Erdek’teki orman yangını söndürüldü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdek’te akşam saatlerinde Oduncu mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına yöre halkı da destek verdi. Yangın, rüzgara rağmen kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 5 hektar alan yandı.

(Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@