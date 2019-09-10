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Erdoğan’a suikast timine mühimmat veren FETÖ zanlısı sağlık kontrolünden geçti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan time mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan ve Eskişehir’de yakalanan eski astsubay Abdülkadir Özkır, sağlık kontrollerinin ardından İzmir’e gönderilecek.

Asayiş 10.09.2019, 12:07 10.09.2019, 12:16
Erdoğan’a suikast timine mühimmat veren FETÖ zanlısı sağlık kontrolünden geçti
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan time mühimmat verdiği gerekçesiyle aranan ve Eskişehir’de yakalanan eski astsubay Abdülkadir Özkır, sağlık kontrollerinin ardından İzmir’e gönderilecek.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1’İ firari 37 darbeci askere, görev yaptığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 1 No’lu Cephaneliğinden mühimmat taşıdığı için aranan zanlı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonu sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. İzmir’de çalıştığı sırada KHK ile 2017 Nisan ayında meslekten ihraç edilen eski astsubay Abdülkadir Özkır hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir’de olduğu belirlenen ve Marmaris’e giden Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilen zanlı, Kırmızıtoprak Mahallesinde saklandığı evde düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan zanlının, soruşturmanın sürdüğü İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sağlık kontrolü #fetö zanlısı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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