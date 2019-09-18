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Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır

E-Berk’in Ergene Havası projesi için ürettiği üçüncü tünel açma makinesi, düzenlenen törenle banttan indirildi.

Asayiş 18.09.2019, 19:26
Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır
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E-Berk’in Ergene Havası projesi için ürettiği üçüncü tünel açma makinesi, düzenlenen törenle banttan indirildi.

E-Berk’in Ankara Temelli’de bulunan fabrikasında gerçekleştirilen tünel açma makinesi banttan indirme törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Derval katıldı. E-Berk’in TÜBİTAK TEYBED 1501 projesi kapsamında ürettiği yeni tünel açma makinesi, Türkiye için önemi büyük olan Ergene Havzası projesinin bitirilmesinde kullanılacak.

Ürettiği tünel açma makinesiyle Türkiye’yi dünyada tünel açma makinesi üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-Berk, Ergene hayalinin gerçekleşmesine ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle üzerinde durduğu ve bir an önce bitirilmesini istediği Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen proje için E-Berk tarafından TÜBİTAK desteği ile yeni bir tünel açma makinesi üretildi. Yaklaşık 12 bin parçadan oluşan ve 120 ton ağırlığında olan tünel açma makinesi, günlük ortalama 20 metre kazı performansı sergileyecek. 60 metre uzunluğundaki makine, toplamda 2 bin 500 metrelik bir kazı gerçekleştirecek. E-Berk tarafından üretilen tünel açma makinesiyle yaklaşık 30 milyon liralık işin bitirilmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK desteğiyle E-Berk tarafından üretilen tünel açma makinesi, Ergene Havzası içinde yer alan organize sanayi bölgelerinin havzada oluşan su, toprak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen projenin bir an önce bitirilmesine destek olacak.

(İHA)
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