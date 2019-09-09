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Ergenekon davası eski hakimine hapis

Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 09.09.2019, 16:39 09.09.2019, 16:45
Ergenekon davası eski hakimine hapis
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Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Ergenekon #Ergenekon Davası
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