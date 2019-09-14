Son Dakika
Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon’da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir’de yakalandı.
Asayiş 14.09.2019, 17:20 14.09.2019, 21:27
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden hakkında yakalama kararı çıkarılan, Ergenekon’da kumpas davasının savcısı olan ihraç Savcı Gültekin Avcı İzmir’de yakalandı.
İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından, 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan itirazın ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Ergenekon’da kumpas davasının ihraç savcı Gültekin Avcı, İzmir’de yakalandı. Avcı’yı takibe alan ekipler, ihraç savcıyı Karabağlar’da bir adreste yakaladı. Ergenekon’da kumpas davasının ihraç savcısının emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Sivasspor
|4
|5
|7. Trabzonspor
|3
|5
|8. Ankaragücü
|3
|5
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Sevilla
|3
|7
|5. Real Sociedad
|4
|7
|6. Levante
|4
|6
|7. Villarreal
|4
|5
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Deportivo Alaves
|3
|5
|10. Barcelona
|3
|4
|11. Granada
|3
|4
|12. Valencia
|3
|4
|13. Celta de Vigo
|3
|4
|14. Real Valladolid
|3
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız