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Eruh'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si gri Listede

Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin Gri Listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi.

Asayiş 01.10.2019, 21:38 01.10.2019, 21:47
Eruh'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si gri Listede
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ANKARA - Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin Gri Listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi.

#Gri liste #PKKya yönelik operasyon
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