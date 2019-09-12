Erzincan’da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Erzincan’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Erzincan’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, Fevzi Paşa Caddesi Erzincan Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kerem Ertekin (28) idaresindeki 17 FN 910 plakalı motosiklet ile Binali Göktaş (73) yönetimindeki 24 AU 386 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüleri metrelerce sürüklendi. Kazada her iki motosiklet sürücüsüyle Kerem Ertekin’in kullandığı motosikletteki Ramazan Arduç yaralandı. Ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Binali Göktaş hayatını kaybetti.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Fevzi Paşa Caddesi, motosikletlerin çekici ile kaldırılmasından sonra tekrardan trafiğe açıldı.
(İHA)
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