Erzincan’da nakliyecilerin bıçaklı, sopalı kavga: 4 yaralı

Erzincan’da nakliyecilik yapan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve bıçak ile sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 10.15 sıralarında Erzincan merkez eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan iki nakliyeci grubu kısa bir süre sonra birbirine girdi. Yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi aldıkları darbe sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)