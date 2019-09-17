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Erzurum'da iki tır çarpıştı

Erzurum Aşkale ilçesindeki kazada, çarpışması sonucu devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırdaki sürücü yaralandı, bir hayvan telef oldu.

Asayiş 17.09.2019, 21:59 Emir Yılmaz
Erzurum'da iki tır çarpıştı

Erzurum'da iki tır çarpıştı

- Aşkale ilçesindeki kazada, çarpışması sonucu devrilen büyükbaş hayvan yüklü tırdaki sürücü yaralandı, bir hayvan telef oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde, iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ayhan Bozkurt yönetimindeki 25 EF 818 plakalı tır, Erzurum-Bayburt kara yolu kavşağında Yakup Çelik idaresindeki 75 AAC 616 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır ile çarpıştı.

Kazada, kullandığı tır devrilen Çelik yaralandı. Aynı tırdaki bir büyükbaş hayvan telef oldu, kazadan sağ kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise çevreye yayıldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Devrilen tırdan çevreye yayılan hayvanlar ise itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca sahiplerine teslim edilmek üzere bir araya toplandı.

#Erzurumda iki tır çarpıştı #aşkale #Erzurum #trafik kazası #büyükbaş hayvan
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