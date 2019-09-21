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Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum-Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı....

Asayiş 21.09.2019, 22:07 21.09.2019, 22:45
Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı
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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum-Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#Erzurum #Karayazı #ÖLÜMLÜ KAZA #trafik kazası
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