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Erzurum’da 42 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 42 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 12.09.2019, 15:51 12.09.2019, 16:01
Erzurum’da 42 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum’da güvenlik güçleri tarafından 11 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 42 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik 11 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9’u organizatör olmak üzere toplam 42 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan 42 yabancı uyruklu göçmenin işlemlerinin bitmesinin ardından Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kaçak göçmen #asayiş #Erzurum
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