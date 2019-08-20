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Esed rejimi bomba yağdırdı
Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 20.08.2019, 20:22
Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Bölgedeki tüm muhalif grupların Han Şeyhun güneyinde bulunan Kafr Zeyta, Morek, Al Lataminah bölgelerinden çekildiği, Han Şeyhun güneydoğusunda bulunan ve bölgede hakimiyetin sağlanması için kritik öneme sahip Han Şeyhun (Hazzanat) depolarının 20.08.2019 saat 11.00 itibarıyla HTŞ ve Ceyşül İzze kontrolünde olduğu, güneyden çekilen muhaliflerin de Hazzanat-Tall Tar’i arasında konuşlanarak yeni savunma hattı oluşturdukları bilgisi edinildi. Rejim güçlerinin 20.08.2019 sabah saatlerinde boşaltılan bölgelere giriş yapmadığı, ancak bu durumun uzun sürmeyeceği kaydedildi.(Musa Erdoğan /İHA)
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