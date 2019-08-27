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Esenboğa Havalimanı’nda 350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 350 bin lira değerinde 128 adet kunduz ve tilki postu ele geçirdi.
Asayiş 27.08.2019, 14:24
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 350 bin lira değerinde 128 adet kunduz ve tilki postu ele geçirdi.
Olayla ilgili yürütülen adli tahkikat devam ediyor.(İHA)
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