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Esenler’de park halindeki araç alev alev yandı

Esenler’de park halindeki aracın yanında bulunan bezler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobile de sıçrarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 06.10.2019, 13:59
Esenler’de park halindeki araç alev alev yandı

Esenler’de park halindeki aracın yanında bulunan bezler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobile de sıçrarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Üçyüzlü’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sıralarında park halinde olan bir arabanın yanında bulunan bez parçaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, arabaya da sıçradı. Araba alev alev yanmaya başladı. Araba da patlama yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)
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