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Esenyurt’ta 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Esenyurt’ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725 gram ’skunk’ ele geçirdi. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Asayiş 25.09.2019, 18:11
Esenyurt’ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725 gram ’skunk’ ele geçirdi. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Öte yandan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son zamanlarda yapılan operasyonlar ile uyuşturucuya neşter vurulması dikkat çekti.(Murat Delice/İHA)
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