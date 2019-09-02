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Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı. Patlamada bir kişi yaralanırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Asayiş 02.09.2019, 10:15 02.09.2019, 10:35
(İHA)
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|-5
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|3
|7
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|3
|7
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|6
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|5
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|4
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|3
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|2
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|3
|2
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|1
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|1
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|0
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