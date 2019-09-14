Son Dakika
Esenyurt’ta 5 katlı iki binanın çatısında yangın
Esenyurt’ta 5 katlı iki binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Asayiş 14.09.2019, 18:53
Yangın, Çınar Mahallesi 1406’ncı sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında başladı. Uydu cihazlarının olduğu bölümde başladığı iddia edilen yangın vatandaşların fark etmesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede yangında bulunan binanın çatısına da sirayet etti. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.(Murat Delice/İHA)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Sivasspor
|4
|5
|7. Trabzonspor
|3
|5
|8. Ankaragücü
|3
|5
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Sevilla
|3
|7
|5. Real Sociedad
|4
|7
|6. Levante
|4
|6
|7. Villarreal
|4
|5
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Deportivo Alaves
|3
|5
|10. Barcelona
|3
|4
|11. Granada
|3
|4
|12. Valencia
|3
|4
|13. Celta de Vigo
|3
|4
|14. Real Valladolid
|3
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız