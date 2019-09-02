Son Dakika
Muğla'da Bir Deprem Daha!
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa kararı aldığını duyurdu
İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi
Minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
"İran'ın attığı tüm adımlardan geri dönüş mümkündür"
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti
Gürcistan Başbakanı Bakhtadze istifa etti
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı

Esenyurt’ta doğal gaz patlaması

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.

Asayiş 02.09.2019, 11:10 02.09.2019, 11:39
Esenyurt’ta doğal gaz patlaması

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Evde bulunan bir kadın patlamanın etkisiyle yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Cam çerçeve her şey aşağıya indi. Büyük bir alev topu çıktı” dedi.

Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluştuğu görüldü.

Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #patlama #doğal gaz #esenyurt
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@