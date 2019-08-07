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Esenyurt’ta kayınbirader cinayeti
Esenyurt’ta emekli astsubay olduğu öğrenilen bir şahıs borcunu isteyen kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Emekli astsubay ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Asayiş 07.08.2019, 21:11
Esenyurt’ta emekli astsubay olduğu öğrenilen bir şahıs borcunu isteyen kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Emekli astsubay ve eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli astsubay ve olay sırasında evde olan eşi polis ekiplerince gözaltın alındı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.(İHA)
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