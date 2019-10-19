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Esenyurt’ta mahalleyi sokağa döken yangın
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Esenyurt’ta mahalleyi sokağa döken yangın

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 19.10.2019, 16:44

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleliyi sokağa döken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Üçevler Mahallesi 927’inci Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören apartman sakinleri kısa sürede dairelerini boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahallede büyük paniğe neden olan yangının dumanları kilometrelerce uzaktan da görüldü. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken kesin çıkış nedeninin itfaiyenin incelemesinden sonra belirleneceği öğrenildi.

(Murat Delice/İHA)
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