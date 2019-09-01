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Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.
Asayiş 01.09.2019, 18:15
Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye böyle yansıdı.(Erdal Can İçelli/İHA)
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