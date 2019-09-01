Son Dakika
Son şampiyon Sırbistan, Romanya’ya şans tanımadı
Falcao güle oynaya geliyor
Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
"Ülke ve milletin yanında olacaklarına terör örgütü güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"
Günün Özeti
İran AB’ye Perşembe gününe kadar zaman verdi
Yüzlerce modifiyeli aracın buluşması havadan görüntülendi
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a kınama
O teröristler PKK’nın istihbarat ve özel güç unsurları çıktı

Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği

Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.09.2019, 18:15
Esenyurt’ta riskli binada yangın paniği
banner63

Belediye tarafından boşaltılan binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahallede yaşanan panik anı ise vatandaşın kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, duvarlarındaki çatlaklardan dolayı belediye ekipleri tarafından boşaltılan binanın çatısında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen veya yaralanan olmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde çatıdan yükselen alevlerle birlikte yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşların panikle kaçışmaları görüntüye böyle yansıdı.

(Erdal Can İçelli/İHA)
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Beşiktaş 3 4
8. Galatasaray 3 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Sivasspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Konyaspor 3 3
13. Gazişehir 2 3
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Gençlerbirliği 2 0
18. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Bursaspor 2 3
12. Balıkesirspor 3 3
13. Menemen Belediyespor 2 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Everton 4 7
6. West Ham 4 7
7. Arsenal 3 6
8. M. United 4 5
9. Sheffield United 4 5
10. Chelsea 4 5
11. Tottenham 3 4
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Levante 3 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Real Madrid 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Real Valladolid 3 4
11. Real Sociedad 3 4
12. Mallorca 2 3
13. Real Betis 3 3
14. Getafe 3 2
15. Villarreal 2 1
16. Granada 2 1
17. Eibar 2 1
18. Valencia 2 1
19. Espanyol 2 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@