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Esenyurt’ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklete el konuldu
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, kurallara uymayan çok sayıda motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Asayiş 10.09.2019, 13:29
Esenyurt’ta İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Motosiklet sürücülerinin kask kullanıp kullanmadıkları ve evrakları kontrol edildi. Olası kazalarda yaralanmaların önüne geçmek için önem arz eden uygulamada çok sayıda motosiklete el konuldu. Cezası kesilen motosikletler otoparka çekildi. Çekici üstündeki motosikletler ilginç görüntüler oluşturuldu.(İHA)
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