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Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada

Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada

Esenyurt’ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine atanan kayyumlar için eylem yapan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 9 şahıstan 7’si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 28.08.2019, 10:11 28.08.2019, 10:25
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Esenyurt’ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine atanan kayyumlar için eylem yapan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 9 şahıstan 7’si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar ile çok sayıda gözaltının olmasını bahane ederek, Esenyurt’un çeşitli yerlerinde korsan eylem ve gösteri yapan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Harekatı (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN 7’Sİ TUTUKLANDI

26 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen 9 şahıstan 1’i savcılıktan serbest bırakıldı, 1’i hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 7’si ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #asayiş #kamera #operasyon #van #esenyurt #mardin #diyarbakır
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