Son Dakika
Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü
Trump da tebrik etti
Futbol: Toplu sonuç
Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu
Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Yangını son anda fark ettiler: Faciadan dönüldüler
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
“Faizler düştükçe enflasyon da düşecek”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi

Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktı

Başkent’te boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini ve evini yakmaya kalktı.

Asayiş 07.09.2019, 18:03
Eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini yakmaya kalktı
banner63

Başkent’te boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen adam kendini ve evini yakmaya kalktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan S.E.’nin (41) 1 aydır eşinden şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı olduğu ve barışmak istediği öğrenildi. Bunalıma giren S.E. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinin kapısını kilitleyip, kendine benzin dökerek yakacağını ifade eden paylaşımlarda bulundu. Paylaşımı gören akrabaları hemen olay yerine gelerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri can güvenliği sebebiyle apartman sakinlerini dışarı çıkardı. Akrabaların ve arkadaşlarının çabaları

sonuç vermeyince, eve eşi Ş.E. çağrıldı. Ş.E. ‘nin de çabaları da sonuç vermedi. Yaklaşık 4 saat boyunca yapılan polislerin çabaları sonucunda S.E. kapıyı açtı. Evin içinden çıkan S.E.’ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mehmet Kalay/İHA)
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@