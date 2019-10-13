Son Dakika
Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Kalinin birinci oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Futbol: Hazırlık maçı
"NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız"
Bakan Kasapoğlu Avrupa Şampiyonu olan Kadın Golbol Milli Takımını kutladı

Eşine sokak ortasında satırla saldıran şahsa linç girişimi

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden derin darbeler alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi kadın yoğun bakıma alınırken cani adam ise çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Asayiş 11.10.2019, 22:19
Eşine sokak ortasında satırla saldıran şahsa linç girişimi

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden derin darbeler alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi kadın yoğun bakıma alınırken cani adam ise çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay, merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan’ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Cani adamın elinden kadını kurtaran çevredeki vatandaşlar, adamı burada linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan adam, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı.

POLİS ZANLIYI ARKA KAPIDAN ÇIKARDI

Kentteki bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan ve iki çocuğu bulunan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Özalpay’ın burada rutin kontrolleri yapıldı. Bu esnada zanlıyı çekmek için hastaneye giden basın mensuplarının görüntü almaması için eski eşine satırla saldıran şahıs, hastanenin arka kapısından çıkarılarak emniyete götürüldü.

(Kadir Arslan - Çağatay Gür - Mustafa Kaplan/İHA)
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@