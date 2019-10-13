Eşine sokak ortasında satırla saldıran şahsa linç girişimi
Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden derin darbeler alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi kadın yoğun bakıma alınırken cani adam ise çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan ve kafasının çeşitli yerlerinden derin darbeler alan kadın ağır yaralandı. İki çocuk annesi kadın yoğun bakıma alınırken cani adam ise çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
POLİS ZANLIYI ARKA KAPIDAN ÇIKARDI
Kentteki bir anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan ve iki çocuğu bulunan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Özalpay’ın burada rutin kontrolleri yapıldı. Bu esnada zanlıyı çekmek için hastaneye giden basın mensuplarının görüntü almaması için eski eşine satırla saldıran şahıs, hastanenin arka kapısından çıkarılarak emniyete götürüldü.(Kadir Arslan - Çağatay Gür - Mustafa Kaplan/İHA)
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