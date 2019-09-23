Son Dakika
Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama
Kuzey Irak’ta 2 asker şehit
Yalçın: "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."
Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Ergenlikte yeme bozukluğunun 15 önemli sinyali!
Teksüt, Dünya Süt Zirvesi’nde yerini alıyor
Keçiören'de "Sonbahar Akşamları" bir başka geçiyor
Çankayalı çocuklar, "İklim Şenliği"nde buluştu
Dikkat! hormonlu gıdalar gençlerin baş belası!
Dikkat! Hackerler araç takip cihazlarına sızıyor

Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti

Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 23.09.2019, 13:42 23.09.2019, 13:48
Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti

Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Pasinler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan’a götürdü. Aile oğlunu Erzincan’daki askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresindeki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla attı.

Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç (26) kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem (3) ile Elif Tunç yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #kaza #asker #asayiş #pasinler #Erzurum
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@