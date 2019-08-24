Son Dakika
Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 5 yaralı
Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü
Putin talimat verdi ’’Hazır olun’’
"Ders almayanlar varsa onlara da cevap vermekten çekinmeyeceğiz"
Şırnak’ta şehit sayısı 3’e çıktı
Bakan Selçuk memur zammıyla ilgili basın toplantısı yapacak
“CHP hemen öne çıkıp PKK’ya siper olmuştur”
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar - Habertürk'te Gündeme Dair Açıklamalar!..
Ankara’da 3.4 büyüklüğünde deprem - Ankara deprem son dakika 20 agustos

Eşini bıçaklayan koca tutuklandı

Gaziantep’te ayrı yaşadığı ve yeni doğum yapan eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı.

Asayiş 24.08.2019, 17:07
Eşini bıçaklayan koca tutuklandı
banner63

Gaziantep’te ayrı yaşadığı ve yeni doğum yapan eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında yeni doğum yapmış karısı Güldane Y.’yi bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklanan Ahmet Y., cezaevine gönderildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2019
İmsak 04:30
Güneş 06:01
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:41
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Trabzonspor 1 1
10. Kasımpaşa 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 4
2. Fatih Karagümrük 1 3
3. Ümraniye 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 2 1
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 3 4
10. Chelsea 3 4
11. Burnley 2 3
12. Aston Villa 3 3
13. Norwich City 3 3
14. Leicester City 2 2
15. Wolverhampton 2 2
16. Crystal Palace 2 1
17. West Ham 2 1
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Real Madrid 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Levante 2 3
10. Real Sociedad 1 1
11. Valencia 1 1
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 1 0
15. Real Betis 1 0
16. Barcelona 1 0
17. Getafe 1 0
18. Leganés 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@