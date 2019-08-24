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Eşini bıçaklayan koca tutuklandı
Gaziantep’te ayrı yaşadığı ve yeni doğum yapan eşini bıçaklayarak ağır yaralayan koca tutuklandı.
Asayiş 24.08.2019, 17:07
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında yeni doğum yapmış karısı Güldane Y.’yi bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklanan Ahmet Y., cezaevine gönderildi.(İHA)
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