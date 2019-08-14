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Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu

Elazığ’da eşiyle tartışan jandarma yüzbaşı beylik tabancası ile kendini vurdu, ağır yaralandı.

Asayiş 14.08.2019, 22:20 14.08.2019, 22:39
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Elazığ’da eşiyle tartışan jandarma yüzbaşı beylik tabancası ile kendini vurdu, ağır yaralandı.

Olay, Ataşehir Mahallesi’nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belli olmayan bir nedenle eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö., tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park Hastanesine kaldırıldı. Yüzbaşı daha sonra da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yüzbaşı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği, eşinin de sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

#jandarma #Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu #elazığ
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