Eski belediye başkanının evi alev alev yandı
Düzce’de meydana gelen yangında kereste atölyesi içinde bulunan eski belediye başkanı Yusuf Ercan’a ait 3 katlı ahşap ev tamamen yandı.
Asayiş 27.09.2019, 23:31
Yangın, Düzce’nin Konuralp bölgesi Osmanca mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Konuralp Belediye Başkanı Yusuf Ercan’a ait kereste atölyesinin bahçesinde bulunan 3 katlı ahşap evin alt katında sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine Boğaziçi, Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.(İHA)
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