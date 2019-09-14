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Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
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Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Avukat Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

Asayiş 13.09.2019, 22:45
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
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Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Avukat Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz’in kızı Ebru Gökdeniz, saat 19.40 sularında evindeki yatağında ölü bulundu. Savcının incelemelerinin ardından Gökdeniz’in cenazesinin kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.

(Hasan Otağ Fırıncıoğulları/İHA)
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