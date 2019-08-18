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Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kırıkkale’de bir şahıs, 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Asayiş 18.08.2019, 21:06 18.08.2019, 21:20
Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Kırıkkale’de bir şahıs, 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay yerinden kaçan F.V ise bir süre sonra Bahşılı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
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