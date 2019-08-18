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Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kırıkkale’de bir şahıs, 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Asayiş 18.08.2019, 21:06 18.08.2019, 21:20
Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Eski eşini kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale’de bir şahıs, 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Menderes Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan F.V. (43), bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde tartıştığı eski eşi Emine Bulut’u (38) ekmek bıçağı ile 3 defa boğazından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibi ise durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçiren 10 yaşındaki kızı ise hastaneye götürüldü.

Olay yerinden kaçan F.V ise bir süre sonra Bahşılı ilçesinde polis tarafından gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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