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Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de boşandığı eşini satırla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş 14.10.2019, 17:12 14.10.2019, 17:24
Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir’de boşandığı eşini satırla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45) satırla yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilen Yalçın Ö. (52), adliyeye tekerlekli sandalyeyle getirildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Vişnelik Mahallesi'deki anaokulunda çalışan Ayşe Tuğba Arslan, 11 Ekim'de mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Ö'nün saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Yalçın Ö, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli iki gün süren tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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