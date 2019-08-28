Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu baskınlarında 13 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ele geçirildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu baskınlarında 13 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde, silah ele geçirildi.
Öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla yapılan planlı çalışmalarda, 300,81 gran metamfetamin maddesi, 10,08 gram skunk maddesi, 28 adet gerica sentetik ecza, 5 adet extacy hap, 3 adet lyrica sentetik ecza, 1 adet suboxone sentetik ecza, 1,85 gr bonzai 1 adet öğütücü aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltında bulunan 14 şüphelinin, işlemlerinin ardından yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi beklenirken, polisin çalışmalarına azim ve kararlıkla devam edeceği belirtildi.(İHA)
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0