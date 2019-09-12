Eskişehir’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir’de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, Eskişehir-Seyitgazi karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır idaresindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir istikametinden Seyitgazi’ye doğru seyir halindeyken Taşlık Mahallesi üzerinde Seyitgazi yönünden gelen İsmail Demirci’nin kullandığı 23 DV 693 plakalı kamyonet ile karşı karşıya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki araç yol ortasında kafa kafaya çarpıştı.
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ile ilgili çalışma başlatırken, kısa süreli trafik aksamasının ardından yol temizlik çalışmaları trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
(Mustafa Kaplan/İHA)
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