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Eskişehir’de orman yangını
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 13.08.2019, 20:38
Edinilen bilgiye göre, Yapıldak Mahallesi’nde bulunan İnli Dağı’nda saat 15.00 sıralarında ormanlık arazide bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderilirken ekipler, yangına anında müdahale etti. Çevresel faktörlerle birlikte alevlerin daha da büyümesi üzerine yangın söndürme helikopterleri ile de alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.(İHA)
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